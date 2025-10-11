Dolce vita
1 órája
Kíváncsi vagy, mitől szaladt fel 2 kiló Tótpeti Lilire Rómában? Mutatjuk!
Legalábbis ezt írja nagykanizsai szépségkirálynőnk a közösségi oldalán, ahol videójában a szemünk láttára kóstol meg egy nyálcsorgató olasz finomságot.
Forrás: Tótpeti Lili instagram oldala
A nyaralás már csak ilyen, érdemes megkóstolni a helyi jellegzetességeket, ami még a pár napos súlytöbbletet is megéri. Mert Lilinek biztosan nem kell aggódnia a súlya miatt, mindössze pár nap és újra topformájában láthatjuk viszont a képernyőn.
A videót itt nézheted meg:
További friss zalai celeb híreink:
Ezt ne hagyja ki!Totó és liliputi barátai
2025.09.21. 07:20
Ezt a zalai celebet mindenki ismeri - videóinak nézettségét a legnagyobb sztárok is megirigyelhetnék
Ezt ne hagyja ki!Zalai megasztárnak szurkolhatunk
2025.10.06. 06:00
Zalaboldogfai lány varázsolta el a Megasztár zsűrijét – Eleonóra már gyerekkorában színpadra termett (galéria)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre