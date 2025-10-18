Szleng-teszt
Kioffoltam egy Karent, mert cringe volt - Te mennyit értesz a fiatalok szlengjéből?
E heti kvízünkben újabb öt szót hoztunk, amit a fiatalok mindennap használnak, mégse érti mindenki. Főleg, ha az ember elmúlt harminc...
Angolból átvett szavak, furcsa elnevezések: néha tényleg nehéz megfejteni, mégis miről beszélnek egymás között a fiatalabb generáció tagjai. Te mennyit ismersz a mai szlengek közül?
1.
Mi az a csapatás?
2.
Kit hívunk Karennek?
3.
Milyen aki cringe?
4.
Milyen ember aki sus?
5.
Mit jelent a szlengben a no offense?
