október 18., szombat

Lukács névnap

13°
+14
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szleng-teszt

2 órája

Kioffoltam egy Karent, mert cringe volt - Te mennyit értesz a fiatalok szlengjéből?

Címkék#cringe#kvíz#játék

E heti kvízünkben újabb öt szót hoztunk, amit a fiatalok mindennap használnak, mégse érti mindenki. Főleg, ha az ember elmúlt harminc...

Zaol.hu

Angolból átvett szavak, furcsa elnevezések: néha tényleg nehéz megfejteni, mégis miről beszélnek egymás között a fiatalabb generáció tagjai. Te mennyit ismersz a mai szlengek közül?

1.
Mi az a csapatás?
2.
Kit hívunk Karennek?
3.
Milyen aki cringe?
4.
Milyen ember aki sus?
5.
Mit jelent a szlengben a no offense?

Ha még nem tette, töltse ki kvízünk előző részét is! 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu