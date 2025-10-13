Podcast
1 órája
Második rajt – Molnár Flóra visszatérése anyaként az élsportba
Molnár Flóra nagykanizsai úszó a közelmúltban ismét edzésbe lendült, hogy ismét visszatérjen a versenyzés világába.
Pásztor András kollégánk ezúttal Molnár Flóra úszóval beszélgetett az élsportba való visszatérésről.
Fotó: Gergely Szilárd
A sprinter a minap a Zalakocka-podcast vendége volt, ahol Pásztor András kollégánk kérdezte a fiatal anyukát arról, hogy mi motíválta a visszatérésre. A közel 20 perces beszélgetés során szó esett a kanizsai kezdetekről, a riói olimpiáról és az amerikai egyetemi évekről is.
A podcast beszélgetést itt tudja meghallgatni.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre