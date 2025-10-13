október 13., hétfő

Második rajt – Molnár Flóra visszatérése anyaként az élsportba

Címkék#Pásztor András#Zalakocka#Molnár Flóra

Molnár Flóra nagykanizsai úszó a közelmúltban ismét edzésbe lendült, hogy ismét visszatérjen a versenyzés világába.

Második rajt – Molnár Flóra visszatérése anyaként az élsportba

Pásztor András kollégánk ezúttal Molnár Flóra úszóval beszélgetett az élsportba való visszatérésről.

Fotó: Gergely Szilárd

A sprinter a minap a Zalakocka-podcast vendége volt, ahol Pásztor András kollégánk kérdezte a fiatal anyukát arról, hogy mi motíválta a visszatérésre. A közel 20 perces beszélgetés során szó esett a kanizsai kezdetekről, a riói olimpiáról és az amerikai egyetemi évekről is.

A podcast beszélgetést itt tudja meghallgatni.

 

 

 

