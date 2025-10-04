Játékra fel! 1 órája

Mi az a "lowkey" és "npc"? - Íme egy kvíz, hogy még öregebbnek érezd magad!

Mindenki életében eljön az a pillanat, amikor rájön: hiába érzi magát annak, már egyáltalán nem fiatal. Van, akit akkor ér az első sokk, mikor "lenénizik" vagy "lebácsizzák", de sokszor elég csak meghallanunk, hogyan beszélnek egymás között a kamaszok és a fiatal felnőttek.

Mert bizony, tényleg akadnak kifejezések, amelyeket az idősebbek csak úgy értenek meg, ha előtte rákeresnek az interneten. Bár a mai tinik leginkább az angol nyelvből átvett szavakkal szövik tele a mondanivalójukat, néha még a nyelvtudás sem elég ahhoz, hogy kibogozzuk, miről beszélnek. Fotó: illusztráció Te vajon tudod, mi-mit jelent?

1. Mit jelent a "lowkey"? Titokban, visszafogottan Helyes válasz Rossz válasz Olyan személy, aki nem tetszik nekünk Helyes válasz Rossz válasz Sokáig aludni Helyes válasz Rossz válasz 2. Kire használják a "delulu" kifejezést? Arra, aki túlságosan lelkes. Helyes válasz Rossz válasz Az álmodozó, önámító emberekre. Helyes válasz Rossz válasz A kissé lassú felfogású személyekre. Helyes válasz Rossz válasz 3. Mit csinál aki "ghostol" téged? Folyton megaláz. Helyes válasz Rossz válasz Hirtelen nem válaszol az üzenetekre. Helyes válasz Rossz válasz Megijeszt. Helyes válasz Rossz válasz 4. Mi az a "booktok"? E-könyv tartó. Helyes válasz Rossz válasz A TikTok-on így nevezik a könyvajánlókat készítő videósok tartalmait. Helyes válasz Rossz válasz A modern megfelelője a könyvmolynak. Helyes válasz Rossz válasz 5. A videójátékokból ismert "npc" kifejezést milyen emberekre használhatjuk a valóságban? Azokra, akik mindig a központban akarnak lenni. Helyes válasz Rossz válasz Alattomos, kétszínű emberekre. Helyes válasz Rossz válasz Olyan személyre, aki nagyon unalmas, nincs semmi egyedisége. Helyes válasz Rossz válasz