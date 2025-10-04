Játékra fel!
1 órája
Mi az a "lowkey" és "npc"? - Íme egy kvíz, hogy még öregebbnek érezd magad!
Mindenki életében eljön az a pillanat, amikor rájön: hiába érzi magát annak, már egyáltalán nem fiatal. Van, akit akkor ér az első sokk, mikor "lenénizik" vagy "lebácsizzák", de sokszor elég csak meghallanunk, hogyan beszélnek egymás között a kamaszok és a fiatal felnőttek.
Mert bizony, tényleg akadnak kifejezések, amelyeket az idősebbek csak úgy értenek meg, ha előtte rákeresnek az interneten. Bár a mai tinik leginkább az angol nyelvből átvett szavakkal szövik tele a mondanivalójukat, néha még a nyelvtudás sem elég ahhoz, hogy kibogozzuk, miről beszélnek.
Te vajon tudod, mi-mit jelent?
1.
Mit jelent a "lowkey"?
2.
Kire használják a "delulu" kifejezést?
3.
Mit csinál aki "ghostol" téged?
4.
Mi az a "booktok"?
5.
A videójátékokból ismert "npc" kifejezést milyen emberekre használhatjuk a valóságban?
