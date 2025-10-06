Zalaboldogfai lány varázsolta el a Megasztár zsűrijét – Eleonóra már gyerekkorában színpadra termett (galéria)

Boros Eleonóra – művésznevén Ellye – neve nem ismeretlen a zalai közönség előtt, több településen is fellépett már, ahol mindig szeretettel fogadták. Vajon milyen sikereket tartogat számára a Megasztár színpada?

"Anyukám mindig azt mondta, hogy hamarabb énekeltem, mint hogy beszélni tudtam volna, és hamarabb táncoltam, mint hogy járni."-mondja a Megasztár zalai hősnője.

Négy igennel jutott tovább a Megasztár középdöntőjébe

A fiatal tehetség számára ez gyerekkora óta dédelgetett álom beteljesülését jelenti. Tizennégy éves kora óta számtalan tehetségkutatóban próbálkozott, és soha nem adta fel. Bár még titok, hogy a már lezajlott középdöntő során milyen eredményt ért el, az első adás után szinte felrobbant az üzenőfala – ismerősök, barátok mellett rengeteg ismeretlen gratulált neki a válogatón nyújtott teljesítményéhez.

„Hihetetlen, mennyi vadidegen ember keresett meg az adás után. Az ismerőseimtől számítottam rá, hogy gratulálnak, de az üzenetek kilencven százaléka olyanoktól jött, akiket nem is ismerek. Azt írták, hogy megvan a kedvencük, te fogod megnyerni, és annyi kedves, bátorító szót kaptam, hogy csak lubickolni tudok ebben az egészben.”

„A forgatásokra úgy mentem el, hogy annyit mondtam otthon: mennem kell, de nem mondhatom el, hova. Édesapáméknál, Pesten szálltam meg, a párom pedig minden alkalommal úgy búcsúzott tőlem, hogy nem tudom, hova mész, de legyél nagyon ügyes, és sok sikert kívánok. Ilyen párt kívánok mindenkinek – persze sejtették, hogy valami készül, ismernek már... Már a középdöntő forgatása is lezajlott, és amikor onnan hazajöttem, akkor mondtam el a családnak, hol is töltöttem a fél nyarat.”

Zalaboldogfa büszkén figyeli Eleonóra sikerét

„A faluban rengeteg pozitív visszajelzést kaptam. Egyszerűen nem tudtam végigmenni az utcán anélkül, hogy valaki meg ne állítson. Mindenki biztatott, kérdezték, mikor leszek, hogyan lesz, és sokan mondták, hogy te úgyis tovább jutsz, te nyered meg! A közeli bevásárlóközpontban, ahol gyakran megfordulok, egy hónapig egy bevásárlás is legalább egy órát tartott, mert mindig megállított valaki. Az ott dolgozók külön is írtak, hogy az egész Magnetic nekem szorít.”

Sok fellépése volt már Zala és Vas vármegyében is, falunapokon, helyi rendezvényeken, de az ország más részein is gyakran színpadra lép – még Budapesten is találkozhattak vele a zenerajongók. Forrás: Boros Eleonóra

