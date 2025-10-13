október 13., hétfő

Megasztár középdöntőben a zalai lány

1 órája

Drámai párbaj a Megasztárban – egy zalai tehetség mindent elmondott, ami a színfalak mögött történt

A zalaboldogfai Boros Eleonóra a Megasztár középdöntőjében bár nem jutott tovább, így is hálás minden pillanatért, amit a műsorban tölthetett. A színfalak mögött szerzett élményeiről, a nehéz feladatokról és a csapatmunkáról mesélt, valamint arról, hogy a Megasztár milyen új lehetőségeket nyitott számára a zenében.

Keszán-Dopita Tünde

Minden lelkes tehetségkutató néző jól tudja, hogy ezek a műsorok sok emberi örömöt, de néha még több drámát és csalódást tartogatnak. Sok minden dől el a színfalak mögötti emberi játszmák során, ugyanúgy, mint az élet más területén is. A Megasztár középdöntőjébe négy igennel bejutott zalaboldofai Boros Eleonóra most elmeséli hogyan élte meg az ott töltött időt.

Megasztár
"A párbajtársammal eleinte nem értettük meg egymást a Megasztár egyik feladatában, mert ő attól félt, hogy leénekelem, és ez dühöt váltott ki belőle."
Forrás: tv2play.hu Megasztár

A Megasztár középdöntője mindig egy drámai csatatér

Mint korábban hírt adtunk róla, Elonóra - azaz művésznevén Ellye – sikeresen vette múlt héten az első akadályt, és több ezer jelentkező közül őt is beválogatták a középdöntő legtehetségesebb énekesei közé. Eleonóra Tóth Gabi csapatába került, és a többiekkel izgatottan várták a további feladatokat. Hamar megtudhatták, hogy hatfős csapatokban kell másfél óra alatt egy dalt színpadra állítani, ahol mindannyian énekelnek, és megmutatják a zsűrinek, mit tudnak.

Eleonóra a középdöntő alatt láthatóan átvette a csapat irányítását. „Egészen hamar szembesülnöm kellett azzal, hogy a feladat nagyon gyorsan dől el: nem elég, ha valaki csak a saját részét csinálja, hanem mindenkinek jól kell együttműködni. Ha asztalra kell csapni, hát akkor asztalra csapok” – mesélte. Amikor a hatos csapatokból kiválogatták, ki jut tovább, Eleonórát is elérte a verseny egyik legnehezebb pillanata, amit a produkció során ‘kis halálnak’ is neveznek – az a szorongás, amikor ráébredsz, hogy minden döntésed számít, és bármikor kieshetsz. Végül a hatos csapatból ő lehetett az egyik, aki továbbjutott.

Ellye/Boros Eleonóra
A Megasztár középdöntőjébe négy igennel bejutott zalaboldofai Boros Eleonóra elmesélte hogyan élte meg az ott töltött időt. Forrás: Ellye/Boros Eleonóra

Megtanultam: a verseny nem csak a hangról szól”

A páros éneklés, mint második feladat külön kihívást jelentett. „Amikor este megkaptuk a dalt, egyikünk sem ismerte a teljes szöveget. Másnap reggelig kellett mindent megtanulnunk, ami borzasztó feszültséget teremtett. A párbajtársammal eleinte nem értettük meg egymást, mert ő attól félt, hogy leénekelem, és ez dühöt váltott ki belőle első körben. 

Nagyon nehéz feladat ez, mert a dal sorai egymás énekére épültek, így az együttműködésünk kulcsfontosságú volt. Végül bocsánatot kért, és egész éjszaka gyakoroltunk együtt. Másnap reggel már teljes összhangban tudtunk színpadra állni” – mesélte Eleonóra.

Hozzátette: „Próbáltam empatikus lenni, segíteni neki, de nem tudtam teljesen befolyásolni, hogyan halad. Ez is tanított: a verseny nem csak a hangról szól, hanem arról is, hogyan kezeljük a stresszt és a váratlan helyzeteket.

Zalai lány a Megasztár színfalai mögött

Fotók: Forrás: Ellye/Boros Eleonóra

 

A kemény küzdelemben végül Connie, a vetélytársa jutott tovább, akit az élő Megasztár show-ban láthatunk legközelebb.

Hamarosan Zalában is nagyon sok helyen találkozhatunk Eleonórával

Eleonóra szerint a színfalak mögött minden pillanat tanulságos és értékes élmény volt, nemcsak a produkció, hanem az emberi kapcsolatok szempontjából is. „Ez az egész tapasztalat megerősített abban, hogy a zene mindig is az életem része marad, és hogy egy ilyen helyzetben is képes vagyok vezetni, együttműködni és fejlődni” – mondta.

Hálás vagyok a Megasztárnak azért is, hogy az emberek legalább ennyire megismerhettek engem, óriási szeretetet kaptam a nézőktől. A nemrég megjelent dalom is felkapott lett pillanatok alatt.

Bár a középdöntő után Eleonórának búcsúznia kellett a műsortól, a zalai közönség és az ismeretlen nézők szeretete rengeteg megerősítést adott neki. „Hihetetlen, mennyi pozitív visszajelzést kaptam: az üzenetek kilencven százaléka olyan emberektől jött, akiket nem ismerek. Az ilyen szavakban csak lubickolni tudok” – árulta el.

Eleonóra már a saját dalára és adventi koncertturnéjára készül, elsősorban Zala megyében, de országos szinten is több helyen lép majd fel. A Megasztár pedig számára nem búcsú, hanem ugródeszka: egy lehetőség, hogy új kapukat nyisson a zenében, és tovább építse karrierjét.
 

