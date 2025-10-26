Évforduló
Felismered, hol tölti ezt a jeles évfordulót Major Vera és kedvese?
Olimpiai bronzérmes zalai sportlövőnk, Major Veronika 5 éves évfordulóját ünnepli a napokban kedvesével, Tantó Milánnal. Erről posztolt közösségi oldala legutóbbi bejegyzésében. Milán tavaly augusztusban Párizsban kérte meg szíve hölgye kezét, most pedig az instagramra felkerült legfrissebb fotó tanúsága szerint Velencében tölti a napokat a fiatal pár.
