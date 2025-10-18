október 18., szombat

Balhé

55 perce

Leszorítás, üvöltözés az M1-esen - mindezt kamera is rögzítette

Ijesztő jelenetek zajlottak az M1-es sztrádán, a történteket fedélzeti kamera rögzítette - számolt be a kemma.hu.

Balesetveszélyes helyzet az M1-es autópálya egyik szakaszán Forrás: Bp.-i Autósok Közössége

A jelenet a Hegyeshalom felé vezető oldalon történt, körülbelül 8-10 kilométerre a határtól. A "főhősünk" az a fehér furgonos, aki mindenkit tolt maga előtt, a követési távolságot hírből sem ismerte.

- Ezután viszont egy másik – a felvételen látható – autóssal is „összeveszett”, mert egymásra húzták – talán véletlenül – a kormányt, majd az ablakot lehúzva üvöltöztek egymással. Na, ekkor éreztem, hogy itt még lehetnek meglepetések, és elindítottam a felvételt - írta a felvétel készítője.

A videót a kemma.hu-n tekintheti meg!

Az M7-es autópálya Zala vármegyei szakaszán is láthattunk már pár veszélyes manővert. Idén tavasszal például egy terepjárós csoport tévesztette el az irányt. A cikkünket itt olvashatja.

 

