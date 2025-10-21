Megható pillanat: egy évvel később ismét találkozott zalai rajongójával Jákob Zoli

Jákob Zoli a hazai szépségipar egyik legkedveltebb és legismertebb szereplője a közelmúltban járt Zalaegerszegen a Báthory-technikumban. A látogatás során igen kellemes meglepetés is érte: belebotlott ugyanis egy diákba, akit korábban – nagyjából egy éve – Nagykanizsán már megajándékozott egy PS5 játékkonzollal.

A meglepetés természetesen ezúttal sem maradt el. Mutatjuk a videót!