Videón a pillanat

1 órája

Megható pillanat: egy évvel később ismét találkozott zalai rajongójával Jákob Zoli

A milliárdos ismét könnyet csalt a fiatal fiú szemébe.

Zaol.hu

Jákob Zoli a hazai szépségipar egyik legkedveltebb és legismertebb szereplője a közelmúltban járt Zalaegerszegen a Báthory-technikumban. A látogatás során igen kellemes meglepetés is érte: belebotlott ugyanis egy diákba, akit korábban nagyjából egy éve Nagykanizsán már megajándékozott egy PS5 játékkonzollal. 

A meglepetés természetesen ezúttal sem maradt el. Mutatjuk a videót!

 

