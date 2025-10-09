Jákob Zoli tűzpiros Ferrarival érkezett Zalába

Szerdán két meghívásnak is elegett tett Jákob Zoli, a hazi szépségipar egyi legkedveltebb és legismertebb szereplője. A szépségápolási termékeket forgalmazó milliárdos elsőként a zalaegerszegi Báthory-technikumban vendégeskedett, ahol a jövő fodrászait, kozmetikusait képzik, így a népszerű celeb bepillantást nyerhetett a szakmai műhelyek munkájába is. Ezt követően a Zalaegerszegen a Kossuth utcai Szépséglaborba is benézett, ahol többek között az ő termékeit is árusítják. Zoli természetesen most is tűzpiros Ferrarival érkezett, ami igencsak nagy látványosságnak bizonyult a zalai vármegyeszékhelyen.