Jákob Zoli tűzpiros Ferrarival érkezett Zalába

Címkék#Jákob Zoli#Báthory-technikumban#Szépséglabor#Zalaegerszeg

Zaol.hu
Jákob Zoli tűzpiros Ferrarival érkezett Zalába

Jákob Zoli a zalaegerszegi üzlet dolgozóival.

Fotó: Szépságlabor/facebook

Szerdán két meghívásnak is elegett tett Jákob Zoli, a hazi szépségipar egyi legkedveltebb és legismertebb szereplője. A szépségápolási termékeket forgalmazó milliárdos elsőként a zalaegerszegi Báthory-technikumban vendégeskedett, ahol a jövő fodrászait, kozmetikusait képzik, így a népszerű celeb bepillantást nyerhetett a szakmai műhelyek munkájába is. Ezt követően a Zalaegerszegen a Kossuth utcai Szépséglaborba is benézett, ahol többek között az ő termékeit is árusítják. Zoli természetesen most is tűzpiros Ferrarival érkezett, ami igencsak nagy látványosságnak bizonyult a zalai vármegyeszékhelyen.

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
