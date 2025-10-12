október 12., vasárnap

Miksa névnap

16°
+19
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ezúttal videó is készült

1 órája

Jákob Zoli és vörös Ferrarija megint a térségünkben tűnt fel - Zalaegerszeg után egy várossal arrébb fotózták

Címkék#Jákob Zoli#üzletember#Szombathely

A minap Zalaegerszegen járt Jákob Zoli, ezúttal pedig vasi társportálunk számolt be a milliárdos - és ikonikus szupersportkocsija - felbukkanásáról.

Zaol.hu

Jákob Zoli többször is járt már Szombathelyen - írja a vaol.hu. A napokban tett látogatása mögött ezúttal nem jótékonysági, hanem üzleti érdek állt: azért érkezett Vas vármegye székhelyére, hogy népszerűsítse a fodrászok számára készült termékeit. Az erről készült videó megtekinthető a vaol.hu-n.

Jákob Zoli és a tűzpiros Ferrari ismét Szombathelyen járt
Forrás: Facebook

A jelek szerint örömmel tartózkodik térségünkben a hazai szépségipar talán legismertebb celeb-üzletembere, aki a hét közepén Zalaegerszegen járt. Jákob Zoli akkor a Báthory-iskolában, majd egy belvárosi üzletben is látogatást tett.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu