Ezúttal videó is készült
1 órája
Jákob Zoli és vörös Ferrarija megint a térségünkben tűnt fel - Zalaegerszeg után egy várossal arrébb fotózták
A minap Zalaegerszegen járt Jákob Zoli, ezúttal pedig vasi társportálunk számolt be a milliárdos - és ikonikus szupersportkocsija - felbukkanásáról.
Jákob Zoli többször is járt már Szombathelyen - írja a vaol.hu. A napokban tett látogatása mögött ezúttal nem jótékonysági, hanem üzleti érdek állt: azért érkezett Vas vármegye székhelyére, hogy népszerűsítse a fodrászok számára készült termékeit. Az erről készült videó megtekinthető a vaol.hu-n.
A jelek szerint örömmel tartózkodik térségünkben a hazai szépségipar talán legismertebb celeb-üzletembere, aki a hét közepén Zalaegerszegen járt. Jákob Zoli akkor a Báthory-iskolában, majd egy belvárosi üzletben is látogatást tett.
