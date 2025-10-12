Jákob Zoli és vörös Ferrarija megint a térségünkben tűnt fel - Zalaegerszeg után egy várossal arrébb fotózták

Jákob Zoli többször is járt már Szombathelyen - írja a vaol.hu. A napokban tett látogatása mögött ezúttal nem jótékonysági, hanem üzleti érdek állt: azért érkezett Vas vármegye székhelyére, hogy népszerűsítse a fodrászok számára készült termékeit. Az erről készült videó megtekinthető a vaol.hu-n.

Jákob Zoli és a tűzpiros Ferrari ismét Szombathelyen járt

A jelek szerint örömmel tartózkodik térségünkben a hazai szépségipar talán legismertebb celeb-üzletembere, aki a hét közepén Zalaegerszegen járt. Jákob Zoli akkor a Báthory-iskolában, majd egy belvárosi üzletben is látogatást tett.