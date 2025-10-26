Medence
1 órája
Titokzatos, bikinis celeb pihent Zalakarosban – fokókat is megosztott követőivel
A hétköznapok zaját néha ki kell cserélni egy másik ritmusra – írta Facebook oldalára feltöltött fotójához az a magyar celeb, aki nemrégiben a Zalakarosi MenDan Magic Spa & Wellness Hotel 15 méter magas tetőmedencéjében pihent. Hogy ki ő, arról cikkünkben olvashatnak.
Zalakaroson pihent a magyar celeb
Fotó: Rubint Rella/Facebook
Rubint Rella élelmiszermérnök, fitnesz instruktor, Rubint Réka unokahúga posztolta a fotókat a Facebook oldalára. A hölgy sportolóként és közösségi média influenszerként tevékenykedik, ahol edzés- és étkezési tippeket oszt meg a követőivel, korábban részt vett televíziós műsorokban is.
