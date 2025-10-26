Medence 1 órája

Titokzatos, bikinis celeb pihent Zalakarosban – fokókat is megosztott követőivel

A hétköznapok zaját néha ki kell cserélni egy másik ritmusra – írta Facebook oldalára feltöltött fotójához az a magyar celeb, aki nemrégiben a Zalakarosi MenDan Magic Spa & Wellness Hotel 15 méter magas tetőmedencéjében pihent. Hogy ki ő, arról cikkünkben olvashatnak.

Zalakaroson pihent a magyar celeb Fotó: Rubint Rella/Facebook

Rubint Rella élelmiszermérnök, fitnesz instruktor, Rubint Réka unokahúga posztolta a fotókat a Facebook oldalára. A hölgy sportolóként és közösségi média influenszerként tevékenykedik, ahol edzés- és étkezési tippeket oszt meg a követőivel, korábban részt vett televíziós műsorokban is. Rubint Rella láthatóan ellazult a zalakarosi hotel kivételes SkyPool medencéjét

Fotó: Rubint Rella/Facebook