Titokzatos, bikinis celeb pihent Zalakarosban – fokókat is megosztott követőivel

Címkék#Rubint Rella#zalakarosi#hotel#Rubint Réka

A hétköznapok zaját néha ki kell cserélni egy másik ritmusra – írta Facebook oldalára feltöltött fotójához az a magyar celeb, aki nemrégiben a Zalakarosi MenDan Magic Spa & Wellness Hotel 15 méter magas tetőmedencéjében pihent. Hogy ki ő, arról cikkünkben olvashatnak.

Benedek Bálint
Zalakaroson pihent a magyar celeb

Fotó: Rubint Rella/Facebook

Rubint Rella élelmiszermérnök, fitnesz instruktor, Rubint Réka unokahúga posztolta a fotókat a Facebook oldalára. A hölgy sportolóként és közösségi média influenszerként tevékenykedik, ahol edzés- és étkezési tippeket oszt meg a követőivel, korábban részt vett televíziós műsorokban is.

Rubint Rella láthatóan ellazult a zalakarosi hotel kivételes SkyPool medencéjét
Fotó: Rubint Rella/Facebook

 

 

