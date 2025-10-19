október 19., vasárnap

Kell még egy szó

Ismét gyönyörű hangjával kápráztat el mindenkit Agárdi Szilvia

Zaol.hu
Ismét gyönyörű hangjával kápráztat el mindenkit Agárdi Szilvia

Forrás: ZH-Archívum / Gyuricza Ferenc

Ezúttal Demjén Ferenc Kell még egy szó (Honfoglalás) című slágerét szólaltatta meg Agárdi Szilvia. Nem is maradt el a siker az énekesnő közösségi oldalán, rengeteg pozitív komment érkezett a videóhoz.

 

