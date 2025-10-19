Kell még egy szó
1 órája
Ismét gyönyörű hangjával kápráztat el mindenkit Agárdi Szilvia
Forrás: ZH-Archívum / Gyuricza Ferenc
Ezúttal Demjén Ferenc Kell még egy szó (Honfoglalás) című slágerét szólaltatta meg Agárdi Szilvia. Nem is maradt el a siker az énekesnő közösségi oldalán, rengeteg pozitív komment érkezett a videóhoz.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre