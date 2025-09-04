Velencei álom
Ő volt az ifjú pápa, ő lesz Putyin: a világsztárral tűnt fel Zimány Linda
Mindig örömmel számolunk be a zalai származású modell, Zimány Linda sikereiről. Ismét világsztárokkal mutatkozott.
A nagykanizsai modell, Zimány Linda a velencei AmfAR-gálán jelent meg, ahol olyan világsztárok társaságában mutatkozott, mint Jude Law és Halsey. Linda természetesen a vörös szőnyegen is mindenkit elkápráztatott a sztárvilág egyik legfényesebb eseményén. A róla készült fotókat közösségi oldalán is megosztotta.
A velencei filmfesztivál időszakában megrendezett jótékonysági esten befolyt összegek az AIDS-kutatásokat támogatják. További részletek a life.hu cikkében.
