Ő volt az ifjú pápa, ő lesz Putyin: a világsztárral tűnt fel Zimány Linda

A nagykanizsai modell, Zimány Linda a velencei AmfAR-gálán jelent meg, ahol olyan világsztárok társaságában mutatkozott, mint Jude Law és Halsey. Linda természetesen a vörös szőnyegen is mindenkit elkápráztatott a sztárvilág egyik legfényesebb eseményén. A róla készült fotókat közösségi oldalán is megosztotta.

A velencei filmfesztivál időszakában megrendezett jótékonysági esten befolyt összegek az AIDS-kutatásokat támogatják. További részletek a life.hu cikkében.