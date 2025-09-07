Elképesztő: újabb cápaészlelés az Adrián, de ez hátborzongatóbb a korábbiaknál!

A portál szerint a közelmúltban kifogott fiatal fehér cápa Kotor partjaitól 12 kilométerre bukkant fel, egy halász fogtak ki, és fotókat, videókat is készített. A fiatal cápa viszonylag kicsi volt. Részletek a bama.hu-n.

Legutóbb májusban adtunk hírt arról, hogy óriáscápát videóztak szintén az Adrián, de a tenger Magyarországhoz legközelebbi részén, a Kvarner-öbölben. Az óriáscápák akár tíz méter hosszúra és négy tonnás súlyra is megnőhetnek, de kizárólag planktonnal táplálkoznak, és ártalmatlanok az emberre - idéztük akkor a megnyugtató információt. Azt a cápát amúgy a partoktól pár száz méterre észlelték.

