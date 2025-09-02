Hoppá! Ismert sportolóval jár a zalai szépségkirálynő

Legutóbb akkor beszélgettünk Tótpeti Lilivel, amikor 24. születésnapját ünnepelte, egyedül, szerelemről szó sem volt. Később pedig az Instagram-sztorijában osztott meg fotókat arról, hol töltötte a nyári pihenését.

Tótpeti Lili élete új fordulatot vett. A szerelem jót tett neki

Fotó: Tótpeti Lili/Facebook

Tótpeti Lili elfogadta a meghívást

Most pedig már attól hangos a sajtó, hogy Lilire rátalált a szerelem. És nem is akárhogyan. Az egyik kereskedelmi televízió műsorvezető-szerkesztőjeként dolgozó Lili a találkozásról is mesélt portálunknak.

– Vég Zsomborral korábban soha nem találkoztam, Instagramon keresztül talált meg – mesélte Lili. – Mint utólag kiderült, évekkel ezelőtt próbálkozott volna, de akkor valamiért figyelmen kívül hagytam. Most úgy alakult, hogy elmentem vele randizni, szeretett volna találkozni velem. Olyan jól sikerült, hogy azóta is együtt vagyunk, egy párt alkotunk.

Nem mindennapi találkozás

Lili örült annak, hogy ebben a digitalizáció vezérelte világban még mindig vannak hősszerelmes lovagok, Zsombor egy ilyen srác.

– Nem akarom nagyon dicsérni, de tisztelettudó és tényleg udvarolt, megadta a módját, valóban szeretett volna megismerni – folytatta. – Az első vacsora után mindketten éreztük, nem ez lesz az utolsó vacsora. Friss még, de már komoly irányt vett a kapcsolat. A szüleim is megismerték már, és Zsombi is bemutatott a családjának. Hosszú ideje egyedül voltam, ezért szkeptikusan kezeltem az új helyzetet, de működött jól a kémia. Szépen kibontakozott a szerelem. Jó látni, hogy milyen komoly munkát végez egy profi sportoló. Imádja azt, amit csinál, azzal a fajta akarattal, átéléssel teszi, amivel teljesen tudok azonosulni. A munkámban én is a maximumot nyújtom, s alig várom, hogy szeptember 14-én vasárnap debütáljon az első Hazahúzó című adásom a televízióban.

Vég Zsombor olimpikon hódította meg Tótpeti Lilit

Fotó: Vég Zsombor/Facebook

Egyeztetésekre szükség lesz

A 100 kilogrammos súlycsoportban versenyző, 23 éves Vég Zsombor a visszaosztott kvóták alapján indulhatott a párizsi olimpián. Nemrégiben pedig pályafutása legjobb eredményét érte el a ceglédi dzsúdós, Vég Zsombor Ulánbátorban, ahol Grand Slam-2. lett. Lili szerint Zsombor egyértelmű célja a következő, 2028-as Los Angeles-i olimpia. Addig viszont még van pár versenye, amire igyekszik elkísérni kedvesét. Viszont a szerkesztő-műsorvezető hölgy szerint a naptárjaikat össze kell hangolniuk, hogy minél több időt töltsenek el együtt.