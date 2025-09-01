Égi jelenség
53 perce
Az esőben egy jó dolog lehet: utána a szivárvány…
Fotóriporterünk, Pezzetta Umberto vasárnap délelőtt futás közben csípte el a ritka látványt: a Jánka-hegyről nézve látszott a vízszintes szivárvány az Egerszeg-hegy felett.
Fotó: Pezzetta Umberto
A tudományos magyarázat szerint: ez egy olyan optikai jelenség, amelyet eső- vagy páracseppek okoznak, mikor a fény prizmaszerűen megtörik rajtuk és színeire bomlik. Az ív külső része vörös, míg a belső ibolya. Előfordulhat dupla szivárvány is, amelynél egy másik, halványabb ív is látható, fordított sorrendű színekkel.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre