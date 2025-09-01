szeptember 1., hétfő

Égi jelenség

2 órája

Az esőben egy jó dolog lehet: utána a szivárvány…

Címkék#Szivárvány#páracsepp#Jánka-hegy#Pezzetta Umberto

Fotóriporterünk, Pezzetta Umberto vasárnap délelőtt futás közben csípte el a ritka látványt: a Jánka-hegyről nézve látszott a vízszintes szivárvány az Egerszeg-hegy felett.

Zaol.hu
Az esőben egy jó dolog lehet: utána a szivárvány…

Fotó: Pezzetta Umberto

A tudományos magyarázat szerint: ez egy olyan optikai jelenség, amelyet eső- vagy páracseppek okoznak, mikor a fény prizmaszerűen megtörik rajtuk és színeire bomlik. Az ív külső része vörös, míg a belső ibolya. Előfordulhat dupla szivárvány is, amelynél egy másik, halványabb ív is látható, fordított sorrendű színekkel.

 

