Az esőben egy jó dolog lehet: utána a szivárvány…

A tudományos magyarázat szerint: ez egy olyan optikai jelenség, amelyet eső- vagy páracseppek okoznak, mikor a fény prizmaszerűen megtörik rajtuk és színeire bomlik. Az ív külső része vörös, míg a belső ibolya. Előfordulhat dupla szivárvány is, amelynél egy másik, halványabb ív is látható, fordított sorrendű színekkel.