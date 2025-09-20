Tagadhatod, de biztosan te is nézted ezeket a szappanoperákat! Mennyire emlékszel belőlük?

Mert volt itt minden: kimondhatatlan nevű, gazdag szépfiú, akinek valamiért mindig ki volt gombolva az inge, árva, szegény de még így is tökéletes fogsorú szépség, aki egyébként teljesen életképtelen, és persze a velejéig rohadt főgonosz szoros copfban (lehetőleg az exbarátnő), aki méreggel és szúrós nézéssel próbálta megölni a főhősnőt és a nézők jó ízlését. A magyar televízióban futó szappanoperákban az volt a jó, hogy egyáltalán nem voltak jók, mégis imádtuk őket. Hogy miért? Az még ma is rejtély, akárcsak az, hogy a fenébe nézett ki hajléktalan létére Guberálós María úgy, mint egy Victoria's Secret modell.

A műfaj Szent Grálja: részlet a Rabszolgasors című sorozatból. Most szólunk, a szappanopera kvízben erre is rákérdezünk! Forrás: MAFAB

Lássunk is neki a szappanopera kvíznek!