Tagadhatod, de biztosan te is nézted ezeket a szappanoperákat! Mennyire emlékszel belőlük?

Címkék#Guberálós María#kvíz#szappanopera#televízió

Nagymamák és háztartásbeli asszonyok kedvencei voltak, de bizonyára az is nézte titokban, aki tagadta. A szappanopera műfaj közel harminc éven át volt a magyar televízió nézők kedvence, különösen a '90-es és a 2000-res években. Többek között brazil, argentin, mexikói és még török sorozat is akadt a palettán, de ami közös volt bennük: olyan rosszak voltak, hogy az már jó!

Zaol.hu

Mert volt itt minden: kimondhatatlan nevű, gazdag szépfiú, akinek valamiért mindig ki volt gombolva az inge, árva, szegény de még így is tökéletes fogsorú szépség, aki egyébként teljesen életképtelen, és persze a velejéig rohadt főgonosz szoros copfban (lehetőleg az exbarátnő), aki méreggel és szúrós nézéssel próbálta megölni a főhősnőt és a nézők jó ízlését. A magyar televízióban futó szappanoperákban az volt a jó, hogy egyáltalán nem voltak jók, mégis imádtuk őket. Hogy miért? Az még ma is rejtély, akárcsak az, hogy a fenébe nézett ki hajléktalan létére Guberálós María úgy, mint egy Victoria's Secret modell.

szappanopera kvíz
A műfaj Szent Grálja: részlet a Rabszolgasors című sorozatból. Most szólunk, a szappanopera kvízben erre is rákérdezünk! Forrás: MAFAB

Lássunk is neki a szappanopera kvíznek!

1.
Mi volt a beceneve a Vad Angyal című sorozat főszereplőjének, Milagros-nak amikor fiús ruhákat vett fel?
2.
Ki volt a gonosz iker a Paula és Paulina című szappanoperában?
3.
Miért beszélte le a szemműtétről Dr. Malever Esmeraldát?
4.
1987-ben az egyik legnépszerűbb szappanopera sztárja Zalaegerszegre is ellátogatott volna magyarországi látogatása során, ám az időjárás miatt ez nem valósult meg. Ki volt ő?
5.
A szappanoperák egyik legnépszerűbb fordulata volt az amnézia. Az alábbi szereplők közül ki nem veszítette el soha az emlékeit?
6.
Melyik sorozatnak volt a főszereplője Isaura?

Nem volt elég a kvízekből? Teszteld le, mennyire emlékszel a régi rajzfilmekre!

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
