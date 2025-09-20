55 perce
Tagadhatod, de biztosan te is nézted ezeket a szappanoperákat! Mennyire emlékszel belőlük?
Nagymamák és háztartásbeli asszonyok kedvencei voltak, de bizonyára az is nézte titokban, aki tagadta. A szappanopera műfaj közel harminc éven át volt a magyar televízió nézők kedvence, különösen a '90-es és a 2000-res években. Többek között brazil, argentin, mexikói és még török sorozat is akadt a palettán, de ami közös volt bennük: olyan rosszak voltak, hogy az már jó!
Mert volt itt minden: kimondhatatlan nevű, gazdag szépfiú, akinek valamiért mindig ki volt gombolva az inge, árva, szegény de még így is tökéletes fogsorú szépség, aki egyébként teljesen életképtelen, és persze a velejéig rohadt főgonosz szoros copfban (lehetőleg az exbarátnő), aki méreggel és szúrós nézéssel próbálta megölni a főhősnőt és a nézők jó ízlését. A magyar televízióban futó szappanoperákban az volt a jó, hogy egyáltalán nem voltak jók, mégis imádtuk őket. Hogy miért? Az még ma is rejtély, akárcsak az, hogy a fenébe nézett ki hajléktalan létére Guberálós María úgy, mint egy Victoria's Secret modell.
Lássunk is neki a szappanopera kvíznek!
