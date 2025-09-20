szeptember 20., szombat

Először azt hitték, víz borult a szőnyegre

1 órája

Ezt nem hiszed el: a próbafülkébe vizelt egy vevő – üzentek a pisifantomnak

Címkék#próbafülke#vizelet#ruhabolt

Békéscsabán lecsapott a pisifantom. Az eset természetesen nem maradt titokban.

Zaol.hu

A Zamyra nevű női ruhabolt próbafülkéjének szőnyegére vizelt egy vevő, a békéscsabai üzlet dolgozói a Facebookon üzentek a pisifantomnak, adta hírül testvérportálunk, a beol.hu. 

– Pisifantom járt üzletünkben! Kedves Fantom, ez a poszt neked szól! Ha esetleg máskor is nálunk szólít a természet, nyugodtan szólj, mert kultúrált, igényes mosdónk van az üzletben, amibe nagyon szívesen beengedünk, ami reméljük, számodra is sokkal vonzóbb lesz, mint a próbafülke szőnyegére pisilni! – olvasható az üzlet közösségi oldalán. Továbbiak a beol.hu-n.

"Illemhely" a parkban

Hasonló zalai sztoriról nincs tudomásunk, azt viszont nemrégiben megírtuk, hogy hajléktalanok vették birtokba a vizslaparki emlékművet. A Címerháznál átható vizelet szaga csapja meg a sétáló orrát, a domboldalon eldobált papírzsebkendők pedig jelzik, hogy ott egy "illemhely" létesült. A megdöbbentő képeket és cikkünket itt találja.

 

