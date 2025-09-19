szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

21°
+23
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pacsirták

56 perce

Angolul is szárnyalnak a zalai együttes mulatós muzsikái

Címkék#formáció#szerzemény#Délibábos Piroska#Testvér madárka#Tinta Könyvkiadó

A magyar mulatós zene testvér madárkái, Tatár-Raj Zsuzsanna (Hortobágyi Ilonka) és Kekecsné Raj Szilvia (Délibábos Piroska), avagy a nagykanizsai Pacsirták formációja nagyszerű elismerésben részesült. A Pacsirták Facebook oldalukon számoltak be a hírről.

Benedek Bálint
Angolul is szárnyalnak a zalai együttes mulatós muzsikái

A Pacsirták formáció tagjai, Tatár-Raj Zsuzsanna és Kekecsné Raj Szilvia nagy elismerésben részesültek nemrégiben

Fotó: Pacsirták/Facebook

A Pacsirták formációról korábban már beszámoltunk. Abban a cikkben már említették, hogy 2022 májusában az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Irodán keresztül megkereste Szilvit a New Yorkban élő Nagy György nyelvész professzor. A professzor az ,,Oda van a legény a leányért" című szerzeményüket szerette volna angol nyelvre lefordítani és kiadni a Magyar Nóta Antológia IV. kötetében. Természetesen ezen kívül még 3 saját daluk: az Elmentél, a Boldognak lenni és a Piros csizmám jaj, de kifényesítem című szerzeményük is helyet kapott a a Tinta Könyvkiadó által kiadott kötetben, szintén angol-magyar nyelven kottával.

pacsirták
A Pacsirták formáció egyik tagja, Kekecsné Raj Szilvia és Nagy György a kötetekkel, amiben megjelent az angol-magyar fordítás
Fotó: Pacsirták/Facebook

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu