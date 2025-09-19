Angolul is szárnyalnak a zalai együttes mulatós muzsikái

A Pacsirták formációról korábban már beszámoltunk. Abban a cikkben már említették, hogy 2022 májusában az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Irodán keresztül megkereste Szilvit a New Yorkban élő Nagy György nyelvész professzor. A professzor az ,,Oda van a legény a leányért" című szerzeményüket szerette volna angol nyelvre lefordítani és kiadni a Magyar Nóta Antológia IV. kötetében. Természetesen ezen kívül még 3 saját daluk: az Elmentél, a Boldognak lenni és a Piros csizmám jaj, de kifényesítem című szerzeményük is helyet kapott a a Tinta Könyvkiadó által kiadott kötetben, szintén angol-magyar nyelven kottával.

A Pacsirták formáció egyik tagja, Kekecsné Raj Szilvia és Nagy György a kötetekkel, amiben megjelent az angol-magyar fordítás

Fotó: Pacsirták/Facebook