Lepsénynél még megvolt

1 órája

A fél Zala megye ezen röhögött: elhagyta az utasokat a mozdonyvezető, hiába futottak utána

Címkék#zalai hírlap#Baár Tibor#vasutas#vasútállomás

Komédiába illő történet esett meg 1998 júniusában. A mozdonyvezető úgy indult el Zalalövőről Zalaegerszegre, hogy elfelejtette az egyik legfontosabbat: az utasokat.

Rákos Bianka

"Szombaton 12 óra után pár perccel Baár Tibor forgalmi szolgálattevő a zalalövői vasútállomáson zöldjelzést adott a Zalaegerszegre induló szerelvénynek. Majd — kezében a „tárcsával”—futott a mozdony után." - kezdődik a feledékeny mozdonyvezető incidensét feldolgozó cikk a Zalai Hírlap 1998 június 8-ai számában.

mozdonyvezető
Elindult Zalaegerszegre a mozdonyvezető, de az utasokat elfelejtette. A kép illusztráció, a zalaegerszegi vasútállomáson készült. Forrás: Wikipédia

A történet szerint a vonat vezetője úgy indult el Zalalövőről a megyeszékhelyre, hogy nem kapcsolta hozzá a Bz motorvonathoz a két utaskocsit, így egyes-egyedül vágott neki az útnak. Baár Tibor, úgy fogalmazott: a 40 év alatt, amióta a vasútnál dolgozik, ilyen még nem fordult elő. 

"-Telefonon felhívtam a zalacsébi Milán vendéglőt. Lévén az van legközelebb — az amúgy üres — csébi állomáshoz. Kértem őket, hogy állítsák meg és küldjék vissza hozzánk a motorvonatot. Bita Gyula vendéglős nem vette telefonviccnek a kérést: — A lakás ablakából odalátok a vasútra. Épp akkor beszéltem a vasutassal, amikor szólóban bevágtatott a gép. Ám mire leértem volna a vezető is észrevette, hogy valami nem stimmel."

A járat végül a teljes szerelvénnyel együtt 22 perces késéssel indult el újra Zalalövőről, és 11 perces késéssel érkezett Zalaegerszegre. A vezetőt az eset után hiába kereste a megyei lap újságírója, az egyik hozzátartozója közölte: Budapestre utazott. 

Cikk a Zalai Hírlap 1998. június 8-ai számában

Mi lett végül a mozdonyvezető sorsa? 

A mozdonyvezető hatalmas hibát vétett, hiszen a forgalmi szabályzat szerint, ahol nincs gépkísérő - a zalalövői állomáson pedig nincs -, ott a motorvonat vezetőjének kell ellenőriznie, él-e a kapcsolat a kocsik között. További súlyosbító tényező, hogy mivel Zalalövő és Zalacséb között két megálló is van, Zalapatakaljáról és Budafáról csak úgy indulhat el a vonat, ha a kalauz szabad jelzést ad. A jegykezelő viszont az utasokkal együtt a lövői állomáson maradt.
Azt, hogy a férfit kirúgták, már a Zalai Hírlap 1998 június 14-ei számából tudhatták meg az olvasók.

Cikk a Zalai Hírlap 1998. június 14-ei számában

"Minden olyan vasutast meghallgattunk, akik az eset időpontjában szolgálatban voltak, így a zalalövői forgalmi szolgálattevőt, a váltókezelőt, a jegykezelőt. Egyértelműen megállapítottuk, hogy a motorvonat vezetője nem tartotta be a szolgálati utasításokat. Többek között még fékpróbát sem tartott" - fogalmazott a cikkben Beledi István, a MÁV akkori munkatársa.

További érdekes múltidéző cikket ajánlunk sok korabeli fotóval, kattintson:

 

 

