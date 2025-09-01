Felismerné? Zalában töltött katonaéveiről posztolt fotókat a népszerű zenész

A kilencvenes évek második felében alakult mulatós duó, az MC Hawer és Tekknő zenésze által a hivatalos Facebook-oldalára kirakott fotókon Koczka Géza dobosként látható. Mint a posztban írta is: sorkatonasága utolsó fél évét a tisztiklub dobosaként töltötte, ami fantasztikus kiváltságokkal járt egy zajdai laktanyában szolgáló sorkatona számára. Állandó kimenővel rendelkezett, és minden este zenélhetett. Az eredetileg rossz minőségű, fekete-fehér, de a mai technológia segítségével feljavított és kiszínezett fotók kapcsán azt is megjegyezte: az egyiken azért tűnik hullafáradtnak, mert egész nap a strandon voltak, ahol teljesen kiszívta őket a nap.

MC Hawer, azaz Koczka Géza a katonazenekar dobosaként Forrás: Facebook/MC Hawer

MC Hawer zenei karrierje

Koczka Géza Budapesten született, de a kilencvenes évek elején Szombathelyre költözött. Mielőtt professzionális zenész lett volna, előtte éveken át dolgozott különböző szakmákban. A zenével egy báli zenekar dobosaként került először szorosabb kapcsolatba, itt ismerte fel, hogy a vidéki közönség kifejezetten fogékony a mulatós dalokra, ám véleménye szerint a stílust modern hangzásúvá téve még nagyobb sikert tudna elérni, mint pályatársai. Hasonló módon gondolkodott a műfaj egy másik képviselője, Benyó Miklós, alias Tekknő Miki is. A két zenész végül együtt hozta létre az MC Hawer és a Tekknő elnevezésű duót, amely a 2000-as évek egyik legsikeresebb hazai mulatós zenei formációja lett.