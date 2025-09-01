szeptember 1., hétfő

Nosztalgia

35 perce

Felismerné? Zalában töltött katonaéveiről posztolt fotókat a népszerű zenész

Címkék#MC Hawer#zene#MC Hawer és Tekknő#nosztalgia#sorkatonaság

Zalában töltött katonaéveiről posztolt néhány fotót a napokban a közösségi médiában Koczka Géza, alias MC Hawer. A mulatós zenei műfaj egyik legismertebb hazai formációja, az MC Hawer és Tekknő együttes frontembere 1987-ben Lentiben, a híres/hírhedt zajdai laktanyában, azaz a Bottyán János Gépesített Lövészdandárnál szolgált.

Gyuricza Ferenc

A kilencvenes évek második felében alakult mulatós duó, az MC Hawer és Tekknő zenésze által a hivatalos Facebook-oldalára kirakott fotókon Koczka Géza dobosként látható. Mint a posztban írta is: sorkatonasága utolsó fél évét a tisztiklub dobosaként töltötte, ami fantasztikus kiváltságokkal járt egy zajdai laktanyában szolgáló sorkatona számára. Állandó kimenővel rendelkezett, és minden este zenélhetett. Az eredetileg rossz minőségű, fekete-fehér, de a mai technológia segítségével feljavított és kiszínezett fotók kapcsán azt is megjegyezte: az egyiken azért tűnik hullafáradtnak, mert egész nap a strandon voltak, ahol teljesen kiszívta őket a nap.

MC Hawer, azaz Koczka Géza a katonazenekar dobosaként
MC Hawer, azaz Koczka Géza a katonazenekar dobosaként Forrás: Facebook/MC Hawer

MC Hawer zenei karrierje

Koczka Géza Budapesten született, de a kilencvenes évek elején Szombathelyre költözött. Mielőtt professzionális zenész lett volna, előtte éveken át dolgozott különböző szakmákban. A zenével egy báli zenekar dobosaként került először szorosabb kapcsolatba, itt ismerte fel, hogy a vidéki közönség kifejezetten fogékony a mulatós dalokra, ám véleménye szerint a stílust modern hangzásúvá téve még nagyobb sikert tudna elérni, mint pályatársai. Hasonló módon gondolkodott a műfaj egy másik képviselője, Benyó Miklós, alias Tekknő Miki is. A két zenész végül együtt hozta létre az MC Hawer és a Tekknő elnevezésű duót, amely a 2000-as évek egyik legsikeresebb hazai mulatós zenei formációja lett. 

MC Hawer, azaz Koczka Géza a katonazenekar dobosaként
MC Hawer, azaz Koczka Géza a katonazenekar dobosaként
Forrás: Facebook/MC Hawer

 

 

