szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

27°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Az alsópáhoki gabonakörök esete

2 órája

Ufókárra nem fizet a biztosító – kiderült, mi okozta a zalai gabonaköröket

Címkék#ufó#Zalai Hírlap#archívum#gabonakör

Egy alsópáhoki szövetkezeti gazda átlagos reggelre ébredt 1993 júliusában, ám cseppet sem volt átlagos, amit a szokásos határszemlén pillantott meg a sárguló árpatáblán.

Zaol.hu

Nem voltak nyomok, nem volt magyarázat: Hársfai István két gabonakört vélt felfedezni a táblában. 

gabonakör
Az alsópáhoki gabonakörök Fotó: Zalai Hírlap Archívum

- Egész életemet az agronómiában töltöttem, tudom, milyen a taposás, de így fekvő gabonát sosem láttam – nyilatkozta a gazda a Zalai Hírlap tudósítójának az 1993. július 2-án megjelent cikkben - Ezt ember nem csinálhatta. A kalászok ugyanis a taposás után felemelkednek és ilyen aprólékos pontossággal kialakítani a formákat, lehetetlennek tartom.

A két gabonakörrel kapcsolatban Pintér József traktoros is megszólalt, aki szintén megerősítette a gazdát.

- Semmi nyom nem vezetett a területre, művelőnyom sincs rajta, amin megközelíthette volna a helyet valaki - fogalmazott.

A traktoros szerint az ügyet már a honvédség is vizsgálta, mert a szomszédban van egy lőtér, de magyarázatot még nem kaptak a gabonakörökre. Mint mondta, többször hallott hasonló jelenségről, sőt egy Székesfehérvár környékén történt esetet is megemlített, ahol az elkövetők valóban „apró lények” voltak, igaz nem a világűrből: csupán gyerekek szórakoztak.

Cikk a Zalai Hírlap 1993 július 2-ai számában

 

Se furcsa fények, se kis zöld idegenek

A riporter a helyieket is kikérdezte az esetről, ám senki nem látott semmi furcsát.

- Ha csak hétfőn azon a viharos estén nem volt valami, akkor keletkezhettek ezek a körök - vélekedett a két szövetkezeti dolgozó. A helyszínen egyébként többen is azzal viccelődtek, hogy büfékocsit kéne felállítani az árpatábla mellé, hiszen az ehhez hasonló jelenségek vonzzák a turistákat.

A cikk folytatása

Az alsópáhoki gabonakörök mindenesetre igen különös látványt nyújtottak. A Zalai Hírlap cikkében így írta le a szerző:

„Egyiknek az átmérője 2,90, a másik 2,60 méter és egy vonalban helyezkednek el. A nagyobbik kör két oldalán a csápok és a beszögelléseik pontosan egyformák, megkapó a szimmetria. Ami még feltűnt, a magasabb árpaszálakon a kalász szálkáját elmetszette valami.”

- Még szerencse, hogy nem harmincméteres körben taposta le az árpát, mert ufókárra nem fizet a biztosító – tette még hozzá viccesen Hársfai István.

Alsópáhoki gabonakörök? Ez most komoly?

Valójában tényleg nem volt komoly, ugyanis a Zalai Hírlap másnapi számában a rejtély megoldódott. Történt ugyanis, hogy a szerkesztőséget Keszthelyről felhívta telefonon a légvédelmi rakétaezredtől Markai Imre őrnagy, törzsfőnök és elmondta, hogy nem zöld emberkék vannak a háttérben. Kiderült, hogy az egyik vicces kedvű katona hallott a székesfehérvári esetről, de nem akarta elhinni, hogy az emberek ennyire hiszékenyek, így ugyanazzal a módszerrel megtaposta és megformálta az árpát. A törzsfőnök szerencsére nem volt túl szigorú, így az elkövető komoly következmények nélkül megúszta.

Cikk a Zalai Hírlap 1993 július 3-ai számában

Azt azonban, hogy mégis mit látott valójában az a zalaegerszegi asszony (és a riadt tyúkjai), aki az első cikk megjelenése után váltig állította, hogy a körök megjelenése előtti délután Bazita felett két csillogó, gubacs alakú tárgyat fedezett fel, valószínűleg sosem tudjuk meg...

Olvasna még régi történeteket? Hallott már a feledékeny mozdonyvezetőről, aki elhagyta az utasokat?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu