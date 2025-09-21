Ufókárra nem fizet a biztosító – kiderült, mi okozta a zalai gabonaköröket

Nem voltak nyomok, nem volt magyarázat: Hársfai István két gabonakört vélt felfedezni a táblában.

Az alsópáhoki gabonakörök Fotó: Zalai Hírlap Archívum

- Egész életemet az agronómiában töltöttem, tudom, milyen a taposás, de így fekvő gabonát sosem láttam – nyilatkozta a gazda a Zalai Hírlap tudósítójának az 1993. július 2-án megjelent cikkben - Ezt ember nem csinálhatta. A kalászok ugyanis a taposás után felemelkednek és ilyen aprólékos pontossággal kialakítani a formákat, lehetetlennek tartom.

A két gabonakörrel kapcsolatban Pintér József traktoros is megszólalt, aki szintén megerősítette a gazdát.

- Semmi nyom nem vezetett a területre, művelőnyom sincs rajta, amin megközelíthette volna a helyet valaki - fogalmazott.

A traktoros szerint az ügyet már a honvédség is vizsgálta, mert a szomszédban van egy lőtér, de magyarázatot még nem kaptak a gabonakörökre. Mint mondta, többször hallott hasonló jelenségről, sőt egy Székesfehérvár környékén történt esetet is megemlített, ahol az elkövetők valóban „apró lények” voltak, igaz nem a világűrből: csupán gyerekek szórakoztak.

Cikk a Zalai Hírlap 1993 július 2-ai számában

Se furcsa fények, se kis zöld idegenek

A riporter a helyieket is kikérdezte az esetről, ám senki nem látott semmi furcsát.

- Ha csak hétfőn azon a viharos estén nem volt valami, akkor keletkezhettek ezek a körök - vélekedett a két szövetkezeti dolgozó. A helyszínen egyébként többen is azzal viccelődtek, hogy büfékocsit kéne felállítani az árpatábla mellé, hiszen az ehhez hasonló jelenségek vonzzák a turistákat.

Az alsópáhoki gabonakörök mindenesetre igen különös látványt nyújtottak. A Zalai Hírlap cikkében így írta le a szerző:

„Egyiknek az átmérője 2,90, a másik 2,60 méter és egy vonalban helyezkednek el. A nagyobbik kör két oldalán a csápok és a beszögelléseik pontosan egyformák, megkapó a szimmetria. Ami még feltűnt, a magasabb árpaszálakon a kalász szálkáját elmetszette valami.”

- Még szerencse, hogy nem harmincméteres körben taposta le az árpát, mert ufókárra nem fizet a biztosító – tette még hozzá viccesen Hársfai István.

Alsópáhoki gabonakörök? Ez most komoly?

Valójában tényleg nem volt komoly, ugyanis a Zalai Hírlap másnapi számában a rejtély megoldódott. Történt ugyanis, hogy a szerkesztőséget Keszthelyről felhívta telefonon a légvédelmi rakétaezredtől Markai Imre őrnagy, törzsfőnök és elmondta, hogy nem zöld emberkék vannak a háttérben. Kiderült, hogy az egyik vicces kedvű katona hallott a székesfehérvári esetről, de nem akarta elhinni, hogy az emberek ennyire hiszékenyek, így ugyanazzal a módszerrel megtaposta és megformálta az árpát. A törzsfőnök szerencsére nem volt túl szigorú, így az elkövető komoly következmények nélkül megúszta.