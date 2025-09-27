szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

15°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szerenád, extrém helyen

2 órája

Elképesztő, mit művelt a szarvas ebben a lakótelepi utcában, az autók között

Címkék#videó#vadászmester#szarvasbika#szarvasbőgés

Az emeletes házak között üzent reménybeli párjának a szarvasbika Salgótarjánban, azaz irgalmatlan bőgést rendezett a lakótelepen. Videó is készült az esetről, amelyet a nool.hu tett közzé.

Zaol.hu

Nemrég az „Akik szeretik és óvják a salgótarjáni hegyeket” Facebook-csoportban osztottak meg egy videót, amelyen egy szarvasbika a salgótarjáni emeletes házak között adott éjjeli szerenádot. Ez ritka pillanat, hiszen még az erdőben is nehéz ilyen közelről megfigyelni a bikákat, a városban történő megjelenésük pedig valódi kuriózum - írja testvérportálunk. A videót  a nool.hu-n megtekintheti!

Korábban mi is írtunk róla, hogy Zalában is megkezdődött a vadászszezon. A vadászidényről, és annak jelentőségéről a Miklósfa Parkerdő Vadásztársaság vadászmestere és a Legenda Jagd Pro Hunting szervezője, Bicsák Attila mesélt nekünk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu