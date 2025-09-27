Elképesztő, mit művelt a szarvas ebben a lakótelepi utcában, az autók között

Nemrég az „Akik szeretik és óvják a salgótarjáni hegyeket” Facebook-csoportban osztottak meg egy videót, amelyen egy szarvasbika a salgótarjáni emeletes házak között adott éjjeli szerenádot. Ez ritka pillanat, hiszen még az erdőben is nehéz ilyen közelről megfigyelni a bikákat, a városban történő megjelenésük pedig valódi kuriózum - írja testvérportálunk. A videót a nool.hu-n megtekintheti!

Korábban mi is írtunk róla, hogy Zalában is megkezdődött a vadászszezon. A vadászidényről, és annak jelentőségéről a Miklósfa Parkerdő Vadásztársaság vadászmestere és a Legenda Jagd Pro Hunting szervezője, Bicsák Attila mesélt nekünk.