Így ne vezess!

1 órája

Kész csoda, hogy ezt megúszta! Megdöbbentő videót osztott meg a balesetről az MKIF

Címkék#baleset#kisteherautó#szalagkorlát#sofőr

A felvételen is látszik: elkerülhető lett volna a baleset.

Zaol.hu

Egy balesetről posztolt videót a minap az MKIF. A felvételen egy szürke autó érkezik az autópálya külső sávjában. A sofőr vélhetően nem jól mérte fel saját autójának méreteit, illetve a belső sávban érkező kisteherautó és a közte lévő távolságot. Azt hitte, még befér elé, de tévedett. A szürke autó sofőrje előbb a szalagkorlátnak ütközött, majd az árokban állt meg. Szerencse, hogy sérülés nélkül megúszta!

 

