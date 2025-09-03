Így ne vezess!
1 órája
Kész csoda, hogy ezt megúszta! Megdöbbentő videót osztott meg a balesetről az MKIF
A felvételen is látszik: elkerülhető lett volna a baleset.
Egy balesetről posztolt videót a minap az MKIF. A felvételen egy szürke autó érkezik az autópálya külső sávjában. A sofőr vélhetően nem jól mérte fel saját autójának méreteit, illetve a belső sávban érkező kisteherautó és a közte lévő távolságot. Azt hitte, még befér elé, de tévedett. A szürke autó sofőrje előbb a szalagkorlátnak ütközött, majd az árokban állt meg. Szerencse, hogy sérülés nélkül megúszta!
