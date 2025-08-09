Kvíz 28 perce

Zalaegerszegi épületek akkor és most: te tudod, mi működik ma a helyükön?

Az évtizedek során rengeteget változtak a zalaegerszegi épületek, helyszínek. Van, ami teljesen átalakult, s olyan is, amelynek csak a neve változott meg.

A Fortepan online archívumot hívtuk segítségül, hogy megnézzük a zalaegerszegi épületek, terek múltját. A fotók leginkább a '70-es évekbe kalauzolnak. Ön tudja, mi lett ezeknek a helyeknek a sorsa?

1. 1969-ben még a Megyei Művelődési Központ volt, ma pedig a(z)... Art Mozi Helyes válasz Rossz válasz Hevesi Sándor Színház Helyes válasz Rossz válasz Kvártélyház Helyes válasz Rossz válasz 2. 1974-ben még Dr. Hamburger Jenő Általános Iskolának hívták, ám ma ez az épület a(z)... Petőfi Sándor Általános Iskola Helyes válasz Rossz válasz Landorhegyi Általnos Iskola Helyes válasz Rossz válasz Megyeháza Helyes válasz Rossz válasz 3. 1974-ben sokaknak adott munkát a Zalaegerszegi Ruhagyár. A helyén épül jelenleg a(z)... Belvárosi uszoda Helyes válasz Rossz válasz Zallure Park Helyes válasz Rossz válasz Dél-Hercegnője lakópark Helyes válasz Rossz válasz 4. 1975-ben még egy óriási Lenin szobor állt a Vizslaparkban. Mi van ma a helyén? Városi Címerház Helyes válasz Rossz válasz Szent István szobor Helyes válasz Rossz válasz Szent Flórián szobra Helyes válasz Rossz válasz 5. A '70-es években is sokan szerettek bútort válogatni a Domusban. Mi van ma a helyén? Esküvői szalon Helyes válasz Rossz válasz Kínai áruház Helyes válasz Rossz válasz Kínai étterem Helyes válasz Rossz válasz