Kvíz
28 perce
Zalaegerszegi épületek akkor és most: te tudod, mi működik ma a helyükön?
Az évtizedek során rengeteget változtak a zalaegerszegi épületek, helyszínek. Van, ami teljesen átalakult, s olyan is, amelynek csak a neve változott meg.
A Fortepan online archívumot hívtuk segítségül, hogy megnézzük a zalaegerszegi épületek, terek múltját. A fotók leginkább a '70-es évekbe kalauzolnak. Ön tudja, mi lett ezeknek a helyeknek a sorsa?
1.
1969-ben még a Megyei Művelődési Központ volt, ma pedig a(z)...
2.
1974-ben még Dr. Hamburger Jenő Általános Iskolának hívták, ám ma ez az épület a(z)...
3.
1974-ben sokaknak adott munkát a Zalaegerszegi Ruhagyár. A helyén épül jelenleg a(z)...
4.
1975-ben még egy óriási Lenin szobor állt a Vizslaparkban. Mi van ma a helyén?
5.
A '70-es években is sokan szerettek bútort válogatni a Domusban. Mi van ma a helyén?
