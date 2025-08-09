augusztus 9., szombat

Emőd névnap

20°
+35
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kvíz

1 órája

Zalaegerszegi épületek akkor és most: te tudod, mi működik ma a helyükön?

Címkék#Fortepan#kvíz#archívum#épületek

Az évtizedek során rengeteget változtak a zalaegerszegi épületek, helyszínek. Van, ami teljesen átalakult, s olyan is, amelynek csak a neve változott meg.

Zaol.hu

A Fortepan online archívumot hívtuk segítségül, hogy megnézzük a zalaegerszegi épületek, terek múltját. A fotók leginkább a '70-es évekbe kalauzolnak. Ön tudja, mi lett ezeknek a helyeknek a sorsa?

1.
1969-ben még a Megyei Művelődési Központ volt, ma pedig a(z)...
2.
1974-ben még Dr. Hamburger Jenő Általános Iskolának hívták, ám ma ez az épület a(z)...
3.
1974-ben sokaknak adott munkát a Zalaegerszegi Ruhagyár. A helyén épül jelenleg a(z)...
4.
1975-ben még egy óriási Lenin szobor állt a Vizslaparkban. Mi van ma a helyén?
5.
A '70-es években is sokan szerettek bútort válogatni a Domusban. Mi van ma a helyén?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu