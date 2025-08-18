augusztus 18., hétfő

Sokkoló verseny

30 perce

Gyászol a futóközösség: Spitzmüller Zsolt nem ért célba, holtan találtak rá a céltól 600 méterre

Címkék#Cserépi Trapp#terepfutó verseny#tragédia

Döbbenet és sokk! Spitzmüller Zsolt terepfutó már soha nem ér célba.

Antal Anita

Gyászol, megrendült, sőt sokkos napokat él a magyar futóközösség: a hétvégén, egy terepfutó versenyen gyakorlott sportolót veszítettek el. Spitzmüller Zsolt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Cserép falunál megrendezett terepfutóverseny 10 kilométeres távján indult de már soha nem ér célba.

Spitzmüller Zsolt tragédiája a terepfutó versenyen
A Cserépi Trapp terepfutó versenyen Spitzmüller Zsolt már nem érhetett célba, tragédiája mélyen megrázott mindenkit, nemcsak a futóközösséget.
Forrás: Cserépi Trapp Facebook-oldala

A szervezők, a rendőrség, a versenytársak, kutyás mentőalakulatok, katasztrófavédelmi munkatársak eltűntként kutattak a férfi után, akiről a település kamerái még rögzítették, hogy 600 méterre megközelítette a célvonalat. Ezt követően veszett nyoma, és bár azonnal, óriási erőkkel keresték, már csak a holttestére bukkantak rá.

Spitzmüller Zsolt a cél előtt 600 méterrel tűnt el

A férfi az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem munkatársa volt, gyakorlott terepfutó, aki a felvételek tanúsága szerint nagy tempóban futott, harmadik helyen haladt, amikor mindössze 600 méterre volt a céltól, s mozgásán nem látszott rendezetlenség. Bűncselekmény gyanúja nem merült fel, halálának körülményeit vizsgálják. A megrázó eset nemcsak a futókat kavarta fel. Nemrégiben egy olasz tájfutót is hasonló tragédia ért, a megrázó hírek most gyors egymásutánban érkeztek.


 

 

