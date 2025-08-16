A fél életét átalussza, de téged tuti nem hagy békén éjszaka! Pele a padláson (videó)

Jó eséllyel fészeképítésre alkalmas helyet keres magának ennek a garabonci háznak a terasztetőjén ez a nagy pele.

A pele gyakran vendége a padlásoknak. Senkit nem bánt, de éjszakai randalírozása sok bosszúságot okozhat.

A pele nagy éjszakai randalírozó, képes bennünket egész éjjel ébren tartani

Az állatka ugyanis fészekben hozza világra kicsinyeit és mindent felhasznál a fészeképítéshez, amit csak talál. Leginkább alkonyatkor és éjszaka aktív, akinek a padlását megtiszteli jelenlétével, az bizony lemondhat az alvásról, mert a nagy pele rengeteget randalírozik éjjel.

Egyébként viszont a fél életét átalussza, ugyanis novembertől májusig téli álmot alszik. Előtte, azaz ebben az időszakban viszont degeszre eszi magát. Mindenféle táplálékot elfogyaszt, a