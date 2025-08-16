augusztus 16., szombat

Kisgyerekek ártalmatlan éjszakai mumusa

43 perce

A fél életét átalussza, de téged tuti nem hagy békén éjszaka! Pele a padláson (videó)

Ártalmatlan kis szőrgombóc, mégis sok bosszúságot tud okozni. A pele gyakran vendégeskedik házak padlásain.

Antal Anita

Jó eséllyel fészeképítésre alkalmas helyet keres magának ennek a garabonci háznak a terasztetőjén ez a nagy pele.

a pele gyakran vendége a padlásoknak
A pele gyakran vendége a padlásoknak. Senkit nem bánt, de éjszakai randalírozása sok bosszúságot okozhat.
A pele nagy éjszakai randalírozó, képes bennünket egész éjjel ébren tartani

Az állatka ugyanis fészekben hozza világra kicsinyeit és mindent felhasznál a fészeképítéshez, amit csak talál. Leginkább alkonyatkor és éjszaka aktív, akinek a padlását megtiszteli jelenlétével, az bizony lemondhat az alvásról, mert a nagy pele rengeteget randalírozik éjjel.
Egyébként viszont a fél életét átalussza, ugyanis novembertől májusig téli álmot alszik. Előtte, azaz ebben az időszakban viszont degeszre eszi magát. Mindenféle táplálékot elfogyaszt, a 

  • gyümölcsöktől kezdve a 
  • hajtásokon, 
  • fakérgen, 
  • gombákon át a 
  • mogyoróig. 
    Ezt a kis állatot a római időkben ínyencségként tálalták fel. Akkor fogták el őket, amikor a legkövérebbek voltak, és még hizlalták őket egy darabig. Aztán mézben forgatva vagy fenyőmaggal, disznóhússal és fűszerekkel töltve tálalták. A középkorban a prémjéért tartották.
    Nekünk nem tanácsos semmi ilyesmit tenni vele, sőt zaklatni sem szabad. Nálunk ugyanis a pele védett állat, egyedenkénti pénzben kifejezett értéke 50 ezer forint. Semmilyen körülmények között nem károsíthatjuk sem testi mivoltukban, sem környezetükben a védett fajokat! Inkább zárjuk gondosan a padlást, illetve kihelyezhetünk riasztót (ehhez azonban hozzászokhat), de a levendula és a borsmenta illatot sem kedvelik, sőt a macska- vagy kutyaszőr is távol tarthatja őket.
     

 

 

