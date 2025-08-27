„Évekig fogalmam sem volt, mi bajom” – Palvin Barbara endometriózis tapasztalatai segíthetnek másoknak is

Sokan éveken át csendben viselik a fájdalmas menstruációt, anélkül hogy felmerülne bennük: betegség is állhat a háttérben. Így volt ez Palvin Barbara endometriózis diagnózisának felderítése során is. A gyönyörű topmodell évekig tűrte a gyötrelmes napokat havonta.

Palvin Barbara endometriózis története ráirányíthatja a figyelmet az endometriózisra, amely akár a meddőség egyik vezető oka is lehet.

Fotó: James Devaney / Forrás: Getty images

Mit jelent Palvin Barbara endometriózis diagnózisa?

– Barbi sosem hozta szóba, hogy ennyire fájdalmasak a menstruációi – idézi fel Dr. Krauth Barbara. – Rendszeresen járt a saját nőgyógyászához, de mindig azt a választ kapta, hogy ez „normális”. Pedig már akkor is gyanús lehetett volna, hogy valami több van a háttérben. Véletlenül futottunk össze egy rendezvényen, amikor szóba került a problémája. Valójában ilyen esetekre van már egy standard kérdéssor a fejemben, ami évek alatt állt össze. Ha a válaszok nagy része „igen”, akkor szinte biztosan endometriózis specialistához irányítom a pácienst.

Az endometriózis lényege, hogy a méhnyálkahártya sejtjei nem a méh belsejében, hanem azon kívül jelennek meg – leggyakrabban a petefészkeken vagy a kismedence hashártyáján. Ezek a sejtek a ciklus során ugyanúgy reagálnak, mint a méhben lévők, ami egyrészt steril gyulladást indít el, másrészt az állapot összenövésekhez, letapadásokhoz vezethet. Ez tartós, krónikus fájdalmat okozhat, és ha a petevezeték is érintett, a meddőség kockázata is megnő.

A szervezet idegen szövetként kezeli őket, gyulladásos folyamat indul, ami erős fájdalmat, hegesedést és meddőséget is okozhat. A betegség a reproduktív korú nők körülbelül 10 százalékát érinti világszerte.

Egyetlen vérvétel sem bizonyítja az endometriózis diagnózisát – nincs egyszerű módszer

A diagnózis sokszor hosszú évekbe telik... – szögezi le dr.Krauth Barbara. A biztos módszer a laparoszkópos beavatkozás és a szövettan, de ez nyilvánvalóan nem lehet minden első vizsgálat része. Az ultrahang-technika fejlődése ma már sokat segít, ám speciális képzettség és komoly szakmai tapasztalat szükséges ahhoz, hogy az apró elváltozásokat észrevegyék. – Ezek az endometriózis specialisták szinte csak ezzel foglalkoznak, ultrahangoznak, operálnak. Szerencsére nemcsak Budapesten, hanem vidéki centrumokban is elérhetők – teszi hozzá.