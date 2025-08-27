1 órája
„Évekig fogalmam sem volt, mi bajom” – Palvin Barbara endometriózis tapasztalatai segíthetnek másoknak is
A fájdalmas menstruáció egyáltalán nem természetes. Palvin Barbara endometriózis története ráirányíthatja a figyelmet a betegségre, amely akár a meddőség egyik vezető oka is lehet. Bár az állapot minden tizedik nőt érint, mégis sokszor évekig tart, mire diagnózis születik.
Sokan éveken át csendben viselik a fájdalmas menstruációt, anélkül hogy felmerülne bennük: betegség is állhat a háttérben. Így volt ez Palvin Barbara endometriózis diagnózisának felderítése során is. A gyönyörű topmodell évekig tűrte a gyötrelmes napokat havonta.
Mit jelent Palvin Barbara endometriózis diagnózisa?
– Barbi sosem hozta szóba, hogy ennyire fájdalmasak a menstruációi – idézi fel Dr. Krauth Barbara. – Rendszeresen járt a saját nőgyógyászához, de mindig azt a választ kapta, hogy ez „normális”. Pedig már akkor is gyanús lehetett volna, hogy valami több van a háttérben. Véletlenül futottunk össze egy rendezvényen, amikor szóba került a problémája. Valójában ilyen esetekre van már egy standard kérdéssor a fejemben, ami évek alatt állt össze. Ha a válaszok nagy része „igen”, akkor szinte biztosan endometriózis specialistához irányítom a pácienst.
Az endometriózis lényege, hogy a méhnyálkahártya sejtjei nem a méh belsejében, hanem azon kívül jelennek meg – leggyakrabban a petefészkeken vagy a kismedence hashártyáján. Ezek a sejtek a ciklus során ugyanúgy reagálnak, mint a méhben lévők, ami egyrészt steril gyulladást indít el, másrészt az állapot összenövésekhez, letapadásokhoz vezethet. Ez tartós, krónikus fájdalmat okozhat, és ha a petevezeték is érintett, a meddőség kockázata is megnő.
A szervezet idegen szövetként kezeli őket, gyulladásos folyamat indul, ami erős fájdalmat, hegesedést és meddőséget is okozhat. A betegség a reproduktív korú nők körülbelül 10 százalékát érinti világszerte.
Egyetlen vérvétel sem bizonyítja az endometriózis diagnózisát – nincs egyszerű módszer
A diagnózis sokszor hosszú évekbe telik... – szögezi le dr.Krauth Barbara. A biztos módszer a laparoszkópos beavatkozás és a szövettan, de ez nyilvánvalóan nem lehet minden első vizsgálat része. Az ultrahang-technika fejlődése ma már sokat segít, ám speciális képzettség és komoly szakmai tapasztalat szükséges ahhoz, hogy az apró elváltozásokat észrevegyék. – Ezek az endometriózis specialisták szinte csak ezzel foglalkoznak, ultrahangoznak, operálnak. Szerencsére nemcsak Budapesten, hanem vidéki centrumokban is elérhetők – teszi hozzá.
A betegséggel kapcsolatban gyakori félreértés, hogy „a fájdalmas menstruáció normális”. – Valójában az a gyanús, ha évről évre egyre rosszabb a helyzet: hosszabb ideig tart a fájdalom, erősebbé válik, vagy olyan tünetek társulnak hozzá, mint a ciklus középidején jelentkező görcs, a szexuális együttlét közbeni fájdalom, illetve a vizelés és székletürítés nehézségei – sorolja a szakember.
...néhány éve már foglalkozom azokkal a nehézségekkel, amelyek a menstruációmmal kapcsolatosak. Fáradtság, erős fájdalom, nehéz és szabálytalan folyás , álmatlan éjszakák a fürdőszoba padlóján. Azt hittem, hogy ez csak nálam működik így...
Az endometriózis útvesztőjében: kiút lehet a műtét is
A kezelés mindig személyre szabott. Van, akinél a gyógyszeres terápia, másnál a műtét, vagy épp a kettő kombinációja hoz enyhülést. A műtét után sem garantált, hogy a betegség ne újuljon ki, de sokaknál évekre javul az életminőség. – Láttam olyat, akinek egyetlen műtét után soha többé nem volt panasza, és olyat is, akinél néhány hónap múlva visszatért a fájdalom. Ez a betegség nagyon változatos arcát mutatja – mondja dr.Krauth Barbara. A pontos okok ma sem teljesen tisztázottak. A kutatások szerint szerepet játszhat a genetikai hajlam, a környezeti tényezők (például dioxin-terhelés, vörös hús fogyasztása), sőt a krónikus stressz is növelheti a kockázatot.
Az utóbbi években civil kezdeményezések is segítik az érintetteket. Az Endometriózis Magyarország oldalán hiteles információk, tapasztalatmegosztások és országos specialisták elérhetőségei is megtalálhatók. Emellett magyar fejlesztésként létrejött a Lucy applikáció, amely a menstruációs tünetek követésével segíthet a gyanú felvetésében és a diagnózis felé vezető úton.
Palvin Barbara végül Magyarországon vállalta a műtétet, annak ellenére, hogy külföldön is lett volna lehetősége. Dr. PhD Lintner Balázs operálta, aki nemzetközi tapasztalata és szaktudása révén az egyik legkiemeltebb endometriózis specialista, robotsebész.
– Barbi úgy érezte, hogy szeretne átesni a beavatkozáson. Annyira nagy fájdalmai voltak, hogy mindenképpen a műtét mellett döntött – mondja dr. Krauth.
Az endometriózis tehát nem csupán nőgyógyászati kérdés, hanem társadalmi ügy is. Az időben felismert és kezelt betegség nemcsak az életminőséget javíthatja, hanem a gyermekvállalási esélyeket is növeli. A legfontosabb üzenet talán az, hogy a rendszeres, erős fájdalmat nem kell természetesnek elfogadni – orvoshoz kell fordulni, és meg kell keresni a válaszokat.