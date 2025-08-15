Rémület
58 perce
Állatira megható: őz szorult a kerítésbe, de a tűzoltóknak hála, most már ismét szabad
Halk kaparás és óvatos mocorgás törte meg a csendet szerdán Vonyarcvashegyen, a Piroskereszt utcában. Kiderült, egy őz került bajba.
Tűzoltók mentés közben Fotó: Facebook
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság osztotta meg a szívmelengető történetet közösségi oldalán.
Egy fiatal őz szorult a kerítésbe, a szíve gyorsan vert s nagyon megijedt. Szerencsére hamar megérkeztek a keszthelyi hivatásos tűzoltók, és kiszabadították a bajba jutott állatot, majd egy erdős részen elengedték. Bambi pedig futásnak is eredt – nem félelemből, hanem a szabadság ígéretétől hajtva. De egy pillanatra hátranézett – talán így köszönte meg a segítséget...
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre