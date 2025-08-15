Állatira megható: őz szorult a kerítésbe, de a tűzoltóknak hála, most már ismét szabad

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság osztotta meg a szívmelengető történetet közösségi oldalán.

Egy fiatal őz szorult a kerítésbe, a szíve gyorsan vert s nagyon megijedt. Szerencsére hamar megérkeztek a keszthelyi hivatásos tűzoltók, és kiszabadították a bajba jutott állatot, majd egy erdős részen elengedték. Bambi pedig futásnak is eredt – nem félelemből, hanem a szabadság ígéretétől hajtva. De egy pillanatra hátranézett – talán így köszönte meg a segítséget...