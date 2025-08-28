augusztus 28., csütörtök

Egy amerikai TikTok sztár beleszeretett Zalába – videón mutatjuk!

Címkék#Zala#TikTok#Zala vármegye

Egy New-York-i srác Zala vármegyét népszerűsíti egyik legutóbbi TikTok videójában. Arról, hogy mi a véleménye Zaláról és ki ő valójában, cikkünkben olvashatnak.

Benedek Bálint
Egy amerikai TikTok sztár beleszeretett Zalába – videón mutatjuk!

Az amerikai srác, Willie ezúttal Zaláról áradozik

Fotó: WithWillie/Facebook

A TikTok csatorna egyik sztárja WithWillie. Az 1992-es születésű férfivel három éve az egyik kereskedelmi csatorna készített riportot. Ebből kiderült: a New York-i Willie egy kis időre jött Magyarországra, de itt ragadt és magyar hagyományokról, s helyszínekről vlogol. Azt is elmondta, hogy Vermontba járt egyetemre, ahol politikai tudományokat tanult. Aztán 2016-ban Angliában a mesterszakot is elvégezte, ekkor járt először Magyarországon, ami teljesen elvarázsolta. Aztán megismert egy magyar lányt, akivel nagy szerelem szövődött közöttük. Azóta férj és apa lett. Itt él és persze Amerikában is. A Facebookon 52 ezren követik, a mottója: "Tanulj felfedezni, taníts, inspirálj!" A TikTok csatornáját kicsivel több mint 15 ezren követik, a videói népszerűek. Íme a Zaláról szóló:

@withwillie

Willie meets the zala river

♬ original sound - withwillie

 

