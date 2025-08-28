Egy amerikai TikTok sztár beleszeretett Zalába – videón mutatjuk!

A TikTok csatorna egyik sztárja WithWillie. Az 1992-es születésű férfivel három éve az egyik kereskedelmi csatorna készített riportot. Ebből kiderült: a New York-i Willie egy kis időre jött Magyarországra, de itt ragadt és magyar hagyományokról, s helyszínekről vlogol. Azt is elmondta, hogy Vermontba járt egyetemre, ahol politikai tudományokat tanult. Aztán 2016-ban Angliában a mesterszakot is elvégezte, ekkor járt először Magyarországon, ami teljesen elvarázsolta. Aztán megismert egy magyar lányt, akivel nagy szerelem szövődött közöttük. Azóta férj és apa lett. Itt él és persze Amerikában is. A Facebookon 52 ezren követik, a mottója: "Tanulj felfedezni, taníts, inspirálj!" A TikTok csatornáját kicsivel több mint 15 ezren követik, a videói népszerűek. Íme a Zaláról szóló: