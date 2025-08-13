23 perce
Napi cuki: mezei nyúl pózolt a fotósnak Zalában
Nagykanizsa határában egy learatott búzatáblán, közel az úthoz pihent meg nemrég egy mezei nyúl. Az őzek mellett gyakori vendég az emberek közelében a mezei nyúl is, de stílusosan szólva, gyorsan veszi a nyúlcipőt és lelép.
Az interneten talált szakirodalom szerint a hímet kannak (baknak), a nőivarút nősténynek, a szaporulatot nyúlfinak, kisnyúlnak, később süldőnyúlnak nevezik vadásznyelven. A kifejlett nyúl testhossza 48-63 centiméter, testtömege 3-5 kilogramm között változik. Rendszerint nappal a pihenőhelyén, vackában tartózkodik. Ez alól a képen látható példány kivétel, hiszen épp tett egy sétát. Valószínűleg inkább élelmet kutatott a frissen aratott szántóföldön. A tápláléka legnagyobb hányadát a fűfélék teszik ki, amelyet tavasszal kiegészítenek a pillangósok, gyomok és termesztett növények, főleg gabona- és repcefélék.