Napi cuki: mezei nyúl pózolt a fotósnak Zalában

Az interneten talált szakirodalom szerint a hímet kannak (baknak), a nőivarút nősténynek, a szaporulatot nyúlfinak, kisnyúlnak, később süldőnyúlnak nevezik vadásznyelven. A kifejlett nyúl testhossza 48-63 centiméter, testtömege 3-5 kilogramm között változik. Rendszerint nappal a pihenőhelyén, vackában tartózkodik. Ez alól a képen látható példány kivétel, hiszen épp tett egy sétát. Valószínűleg inkább élelmet kutatott a frissen aratott szántóföldön. A tápláléka legnagyobb hányadát a fűfélék teszik ki, amelyet tavasszal kiegészítenek a pillangósok, gyomok és termesztett növények, főleg gabona- és repcefélék.

Mezei nyúl állt modellt a frissen learatott búzatáblán

Fotó: Szakony Attila