augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

29°
+34
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vadvilág

23 perce

Napi cuki: mezei nyúl pózolt a fotósnak Zalában

Címkék#nőstény#kisnyúl#szaporulat#internet

Nagykanizsa határában egy learatott búzatáblán, közel az úthoz pihent meg nemrég egy mezei nyúl. Az őzek mellett gyakori vendég az emberek közelében a mezei nyúl is, de stílusosan szólva, gyorsan veszi a nyúlcipőt és lelép.

Benedek Bálint

Az interneten talált szakirodalom szerint a hímet kannak (baknak), a nőivarút nősténynek, a szaporulatot nyúlfinak, kisnyúlnak, később süldőnyúlnak nevezik vadásznyelven. A kifejlett nyúl testhossza 48-63 centiméter, testtömege 3-5 kilogramm között változik. Rendszerint nappal a pihenőhelyén, vackában tartózkodik. Ez alól a képen látható példány kivétel, hiszen épp tett egy sétát. Valószínűleg inkább élelmet kutatott a frissen aratott szántóföldön. A tápláléka legnagyobb hányadát a fűfélék teszik ki, amelyet tavasszal kiegészítenek a pillangósok, gyomok és termesztett növények, főleg gabona- és repcefélék.

mezei nyúl
Mezei nyúl állt modellt a frissen learatott búzatáblán
Fotó: Szakony Attila

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu