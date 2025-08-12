augusztus 12., kedd

Klára névnap

26°
+31
+14
Matyó népviseletben úszta át a Balatont egy férfi

Erre mondjuk, hogy igazi hagyományőrző. Matyó népviseletben úszott több mint öt kilométert egy férfi a Balaton-átúszáson.

Antal Anita

A Balaton-átúszás önmagában is nagy teljesítmény, az 5,2 kilométeres táv próbára tesz akkor is, ha minden körülmény ideális. Hát még ha valaki extrém körülmények között kívánja megtenni a távot! Márpedig a mezőkövesdi Bajzát László ezt tette idén. 

matyó népviseletben úszott
Matyó népviseletben úszta átBajzát László a Balatont, immár nyolcadik alkalommal, de idén új ingben. A régi elkopott.
Forrás: Balaton átúszás/FB oldal

Matyó népviseletben úszott, az új ing próbára tette

Idén is. A férfi ugyanis immár idén nyolcadik alkalommal matyó népviseletben érkezett a révfülöpi rajthoz, és nem is vált meg a ruhától, csak a balatonboglári célba érkezés után. Bajzát László egyébként 43. alkalommal úszta át a Balatont, ahogyan a Borsod-Abaúj Zemplén vármegyei hírportál, a BOON is írja, a népviselet pedig 8. éve van vele. Bár ez így nem pontos, az idén ugyanis új ingben úszott a férfi, a régi ugyanis elhasználódott - mondta.
Bajzát László bevallotta, hogy az új öltözet erősen próbára tette, a szokásosnál kicsit hosszabb idő alatt teljesítette a kihívást. A régi ing sorsa sem lett mostoha, azt a mezőkövesdi gépmúzeumnak ajánlotta fel. 

 

