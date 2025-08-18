Sötét titok derült ki erről a lepkéről, jó ha tudja – kerülje a találkozást!

A nyári meleg estéken gyakori vendég lehet az emberek közelében is a képen látható Atalanta lepke. A rovarra jellemző szép mintázatú szárnyak miatt elképzelhető, hogy az asztalra, esetleg a kezünkre száll megpihenni. Viszont jó, ha tudjuk: a lepke aktív viráglátogató, és szívesen szívogatja az erjedő gyümölcsöket, fatörzsek szivárgó nedvét, sőt az ürüléket is. Ettől még persze nem szabad bántani, hiszen védett lepkéről van szó, természetvédelmi értéke ötezer forint.

A képen látható lepke sötét titkára derült fény

Fotó: Benedek Bálint