augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

20°
+33
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egyszerűen kidobták...

1 órája

Elképesztő kegyetlenség - Belenézett az utcai szemetesbe, megdöbbentette, amit ott talált

Címkék#kiskutya#Gál lakótelep#Tatabánya#állatvédelem

A kuka aljáról egy szomorú szempár nézett fel.

Zaol.hu

Kiskutyára bukkant egy járókelő az egyik kuka aljában Tatabányán a Gál István lakótelepen. A megrémült állat kiszolgáltatott helyzetben volt, miután valaki „véletlenül” összesöpörte, majd a szemétbe dobta - írta meg a kemma.hu.

Egy kiskutyára bukkantak a kukában Tatabánya Gál lakótelepén. Forrás: facebook/szurkolokazallatokertgerecse

A kutyus élete nem sokon múlt, ám szerencsére már jó kezekben van. 

Részletek a kemma.hu-n!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu