Egyszerűen kidobták...
1 órája
Elképesztő kegyetlenség - Belenézett az utcai szemetesbe, megdöbbentette, amit ott talált
A kuka aljáról egy szomorú szempár nézett fel.
Kiskutyára bukkant egy járókelő az egyik kuka aljában Tatabányán a Gál István lakótelepen. A megrémült állat kiszolgáltatott helyzetben volt, miután valaki „véletlenül” összesöpörte, majd a szemétbe dobta - írta meg a kemma.hu.
A kutyus élete nem sokon múlt, ám szerencsére már jó kezekben van.
