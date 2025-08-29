1 órája
Szívszorító búcsú az ikontól – a magyar sportvilág színe-java kísérte utolsó útjára Kathi Bélát
Utolsó útjára kísérték Hajdúböszörményben Kathi Bélát, aki 46 évesen, egy biciklibalesetben vesztette életét Cipruson. A testépítő legenda feleségét, Salamon Diát és ötéves kislányukat hagyta itt. A gyászszertartásról testvérportálunk, a haon.hu közölt megható tudósítást.
Kathi Béla temetése Hajdúböszörményben Vida Márton Péter
Fotó: Vida Márton Péter
Kathi Béla nemcsak erősportoló volt , hanem mentor, példakép és közösségépítő is, aki motivációt és hitet adott mindazoknak, akik nála keresték az újrakezdés vagy a fejlődés kulcsát. A többszörös aerobik-világbajnok, Katus Attila is megemlékezett sporttársáról, aki volt junior és felnőtt országos bajnok s fekvenyomásban Európa-bajnokságot is nyert. 2010-ben nem hivatalos világcsúcsot döntött guggolásban 360 kilogrammal. Kathi Béla a Zalaegerszegen is jelen lévő Cutler edzőterem-hálózat brandtulajdonosa volt.
