Hatósági fellépés

1 órája

Veszélyes étrend-kiegészítőket árult a népszerű TikTok sztár - lefoglalta a NAV

A Kalóriakirály néven publikáló influenszertől, több mint 1500 doboz étrend-kiegészítőt foglaltak le, melynek összértéke közel 5,5 millió forint.

Zaol.hu
Fotó: NAV

A Kereskedelem és Fogyasztóvédelem Facebook bejegyzése szerint, az NKFH a NAV Pest Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságával együttműködve csapott le a Kalóriakirály nevezetű TikTok influenszerre, aki főleg életmód és fogyókúrás tanácsokat adott videóban. A férfi a hatósági intézkedések ellenére továbbra is jogszerűtlenül forgalmazta veszélyes étrend-kiegészítőit. 

A vizsgálat során élelmiszer-hamisításra derült fény – vagyis lényeges tulajdonságra vonatkozó félrevezető jelölésre és egyéb jelölési hibákra is

