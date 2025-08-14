Veszélyes étrend-kiegészítőket árult a népszerű TikTok sztár - lefoglalta a NAV

A Kereskedelem és Fogyasztóvédelem Facebook bejegyzése szerint, az NKFH a NAV Pest Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságával együttműködve csapott le a Kalóriakirály nevezetű TikTok influenszerre, aki főleg életmód és fogyókúrás tanácsokat adott videóban. A férfi a hatósági intézkedések ellenére továbbra is jogszerűtlenül forgalmazta veszélyes étrend-kiegészítőit.

A vizsgálat során élelmiszer-hamisításra derült fény – vagyis lényeges tulajdonságra vonatkozó félrevezető jelölésre és egyéb jelölési hibákra is