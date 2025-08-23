augusztus 23., szombat

Bence névnap

13°
+25
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Négy évtized

1 órája

Így néz ki most a magyar szépségkirálynő sírja

Címkék#Molnár Csilla#sír#tragédia#temető

Az ország egyik legtermészetesebb szépségkirálynője, Molnár Csilla 1986. július 10-én vetett véget életének. A királylány sírját azóta is sokan keresik fel a kaposvári Keleti temetőben.

Zaol.hu
Így néz ki most a magyar szépségkirálynő sírja

Forrás: Nemzeti Fotótár

Amikor a szépségversenyek világába lépett, mindössze 16 éves volt Molnár Csilla. Természetes bája és különleges szépsége már fiatal korában nyilvánvalóvá vált. 1985-ben megnyerte az országos szépségversenyt, és pillanatok alatt az ország figyelmének középpontjába került. A siker azonban hatalmas terhet rótt a lelkére, amelyet nehezen tudott elviselni.

1986. július 10-én aztán bekövetkezett a királylány tragédiája, miután túladagolta édesapja szívgyógyszerét, és lidocaint vett be nagymértékben. Bár percek alatt a helyszínen voltak a fonyódi mentők, már nem tudták megmenteni. Mindössze 17 éves volt.

Közel négy évtizeddel a tragédia után is sokan keresik fel Csilla sírját a kaposvári temetőben. Egy friss fotó is felkerült a BTI temetősétái Facebook-csoportba, ahol az is kiderült, hogy a fiatal szépség előtt továbbra is tiszteletüket teszik a látogatók.

További részletek az acnews.hu oldalon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu